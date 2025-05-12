12/05/2025 13:26

【特朗普新政】亞洲藥股重挫，特朗普計劃降低美國藥品價格

《經濟通通訊社12日專訊》美國總統特朗普計劃下調處方藥價格，亞洲藥品公司的股票出現大幅下跌。



日本藥業股成為周一（12日）表現最差的板塊，拖累基準指數Topix走低。中外製藥股價一度下跌10%，創下自2024年2月以來的最大跌幅，第一三共則下跌7.8%。



韓國方面，SK生物製藥、Celltrion及三星生物均跌幅超過3%。印度的Sun Pharmaceutical Industries股價亦一度下跌7%，而Lupin及Aurobindo Pharma則下跌約3%。



這並非特朗普首次針對藥品高價。他在第一任期內提出，旨在限制醫療保險藥品價格的提案，但該提案最終因法律挑戰而失敗。(rc)