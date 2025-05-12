12/05/2025 13:42

【外圍經濟】印度和巴基斯坦達成停火協議，股市雙雙飆漲

《經濟通通訊社12日專訊》印度和巴基斯坦股市雙雙上升，兩國於上周末出乎意料地達成停火協議，投資者的注意力重新轉向改善經濟前景。



印度NSE Nifty 50指數周一（12日）一度上漲3%，創近1年來最大漲幅。巴基斯坦基準KSE-30指數飆升9.2%，為2008年以來的最大漲幅。



Candriam基金經理Vivek Dhawan表示：「考慮到上周事態升級的速度，周末的事態發展是朝著積極的方向邁出的一步，焦點可能會重新回到印度的經濟增長上。」



在巴基斯坦，投資者預計該國的經濟改革將重新成為焦點。國際貨幣基金組織上周五（9日）批准10億美元的緊急撥款，以及一項規模14億美元的新氣候適應計劃，這將為巴基斯坦脆弱的財政提供輔助。(rc)