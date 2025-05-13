13/05/2025 17:32

《外圍焦點》英倫銀行總裁發表講話，美國公布CPI

《經濟通通訊社13日專訊》美股昨日大幅收高，主要受中美經貿會談取得突破性進展的推動。道指收市大升1160.72點或2.81%，報42410.10點；標普500指數升184.28點或3.26%，報5844.19點；納指升779.43點或4.35%，報18708.34點。港股方面，恒生指數收市報23108，跌441點或1.9%，成交2198億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚6:00pm，英倫銀行首席經濟學家皮爾在英國倫敦政治經濟學院(LSE)參加關於經濟政策的小組討論。11:00pm，英倫銀行總裁貝利發表講話；同一時間，紐約聯邦儲備銀行發布第一季家庭債務和信貸報告。



數據方面，今晚8:30pm，美國公布4月消費者物價指數，月率料由下滑0.1%改善至升0.3%，年率升幅料維持於2.4%，經季節調整料由325.66升至326.63。



在美國，今日公布業績的公司有：虎牙(US.HUYA)、南茂科技(US.IMOS)、京東(US.JD)、騰訊音樂(US.TME)等。(wa)