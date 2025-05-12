13/05/2025 07:50

《國金頭條》中美暫緩貿易及關稅戰，道指大升逾1100點

《經濟通通訊社13日專訊》美股周一（12日）大幅收高，道指大升超過1100點，三大指數齊創近期最大單日升幅，反彈主要受中美經貿會談取得突破性進展的推動。



美國與中國在瑞士經過周末談判後，同意臨時大幅降低雙邊關稅，市場對貿易戰緩和、經濟避免衰退的信心明顯提升。



道指高開649點後，最多升1168點，高見42418點；標指曾升3.28%，納指一度抽升4.36%；道指收市大升1160.72點，或2.81%，報42410.10點；標普500指數升184.28點，或3.26%，報5844.19點；納指升779.43點，或4.35%，報18,708.34點。



市場情緒明顯轉暖，科技、消費等受關稅影響較大的板塊領漲。特斯拉升6.8%，英偉達升5.4%，Meta升7.9，蘋果升6.2%，Nike升7.3%，Target升4.9%。



*美匯指數升1.36%*



美匯指數表現強勢，日內升1.36%，報101.765美元，主要因中美達成超預期關稅削減協議，市場風險情緒改善。



資金流出避險資產日圓，轉向美元。美元兌日圓突破148關口，升2.05%，報148.30，刷新一個月新高，日內最高達148.65。歐元兌美元明顯走弱，日內下跌1.38%，報1.10946，盤中最低觸及1.1064，創下近一個月新低。



*現貨金創1個月新低*



現貨黃金和紐約期金大幅下跌。現貨黃金一度跌破每盎司3210美元，盤中最低觸及3207.79美元，創下4月14日以來新低。紐約期金跌3.15%，報每盎司3238.47美元。



國際原油市場明顯向上，紐約期油一度突破63美元關口，日內升1.04%，報每桶61.22美元；布蘭特期油盤中最高達66.40美元，日內升1.15，報每桶64.64美元。(jf)