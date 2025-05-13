13/05/2025 09:38

【關稅戰】商務部開外貿企業圓桌會：統籌經貿鬥爭，全力紓困解難

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明13日北京專電》中美經貿會談取得實質性進展，兩國大幅下調「對等關稅」，商務部部長王文濤12日主持召開外貿企業圓桌會，12家外貿企業、6家進出口商會代表及中國宏觀經濟研究院有關專家參會。王文濤表示，將統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，會同相關部門，全力為外貿企業紓困解難，提供更多支持，幫助外貿企業開拓市場，促進外貿穩定發展。



王文濤表示，今年以來，外部衝擊影響加大，外貿形勢非常複雜嚴峻，但中國外貿運行總體平穩，展現出較強韌性。面對美方無端對我產品全面加徵高額關稅的行為，中方堅決採取反制措施，維護了自身利益和國際公平正義，贏得了國際尊重。近日，中美經貿高層會談達成重要共識，並取得實質性進展，為進一步彌合分歧和深化合作打下了基礎、創造了條件。