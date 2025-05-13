13/05/2025 15:30

安永：內銀行業平均淨息差連跌5年，料未來持續受壓

《經濟通通訊社13日專訊》安永公布《中國上市銀行2024年度和2025年第一季度業績回顧及未來展望》報告指，銀行業在進入「低利率、低息差」周期的同時，面臨宏觀環境的不確定性加大，國際上主要經濟體增長動能偏弱、地緣政治衝突持續、貿易衝突和金融市場波動加劇，國內有效需求不足、經濟回升向好基礎還不穩固，複雜多變的環境對上市銀行的經營帶來重大挑戰。



*平均淨息差連跌5年，料未來持續受壓*



受市場利率持續下行、存量按揭貸款利率下調和持續讓利實體經濟等因素影響，2024年上市銀行淨息差進一步收窄，平均淨息差為1.52%，較上年下降17個基點，已連續五年下降，最近三年淨息差均低於2%。當前的低利率環境預計仍將持續一段時期，淨息差未來將持續受壓。



另外，持續的低利率環境有利於減輕企業和居民債務負擔、激發經營活力、提振消費，穩定銀行資產質量，但同時給上市銀行的營業收入造成較大衝擊，上市銀行2024年度利息淨收入按年下降2.2%，連續2年下降。



*上市銀行需緊跟政策導向加速轉型*



報告指出，2025年中國經濟開局良好，第一季度GDP按年增長5.4%，增速高於上年四季度1.2個百分點。與此同時，國際環境充滿變數和挑戰，對中國經濟產生外溢影響；國內內需不振、預期偏弱等問題仍然存在，但中國經濟基礎穩、韌性強、潛能大，長期向好的基本趨勢沒有變。



總體來說，支撐高質量發展的積極因素不斷增多。2024年四季度以來一籃子增量政策效果逐步顯現，經濟指標呈現積極變化，新動能加快培育，科技創新取得重要突破，重點領域風險有效化解，更多強有力的宏觀政策未來可期。「經濟刺激+改革紅利」為上市銀行業務拓展提供廣闊空間，也為自身轉型發展創造有利條件。(kl)