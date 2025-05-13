13/05/2025 15:48

渣打香港與復星國際簽署合作備忘錄，探索中東商貿機會

《經濟通通訊社13日專訊》隨著渣打香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀參與由行政長官李家超率領、香港貿發局組織的商貿代表團早前訪問卡塔爾，渣打銀行於周日（11日）在多哈舉行商務午宴，旨在促進香港-中東走廊的商貿機遇。



訪問行程期間，渣打香港於卡塔爾與復星國際(00656)簽署合作備忘錄，共同探索中東地區的商貿機會。



禤惠儀表示，渣打銀行很榮幸參與是次別具意義的商貿代表團，並於訪問期間在卡塔爾舉行商務午宴，全力推廣香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」的獨特角色。隨著全球經濟和地緣政治日趨複雜，環球供應鏈重整和人民幣國際化均正在提速，期待透過以客為本的業務方案，以及實力雄厚、遍布集團跨境網絡多個巿場的人民幣服務，支持客戶開拓新的巿場機遇，妥善應對巿場上的不確定性。



渣打卡塔爾行政總裁Muhannad Mukahall補充道，渣打在卡塔爾的客戶對於科技、可持續發展和基礎設施融資領域的興趣日益增加。憑藉該行對本地市場和全球網絡的認識深厚，別具實力地將客戶與香港的這類機會聯繫起來。(bi)