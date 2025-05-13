13/05/2025 19:23

《再戰明天》美聯儲副主席發表講話，騰訊公布業績

《經濟通通訊社13日專訊》美聯儲副主席發表講話，及騰訊公布業績，料為周三（14日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，北約外長舉行非正式會議（至15日）。周三本港時間3:15pm，英倫銀行副總裁布里登發表講話。5:15pm，美聯儲理事沃勒以「央行研究」為題發表講話。晚上8:40pm，歐洲央行執委奇波洛內在歐洲央行一個圓桌會議上主持小組討論。9:10pm，美聯儲副主席杰斐遜就經濟前景發表講話。



*日本公布PPI，德國公布CPI*



數據方面，周三7:50am（本港時間．下同），日本公布4月生產者物價指數，月率升幅料由0.4%收窄至0.3%，年率升幅料由4.2%收窄至4%。2:00pm，德國公布4月消費者物價指數，月率升幅料由0.3%擴大至0.4%，年率升幅料由2.2%收窄至2.1%。



在本港，明日公布業績的公司有:騰訊控股(00700)等。(wa)