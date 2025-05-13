23,108.27
-441.19
(-1.87%)
23,119
+92
(+0.40%)
高水11
8,386.21
-173.02
(-2.02%)
5,269.66
-177.69
(-3.26%)
2,198.45億
3,374.87
+5.62
(+0.167%)
3,896.26
+5.65
(+0.145%)
10,288.08
-13.08
(-0.127%)
2,127.18
+4.47
(+0.21%)
103,854.3600
+1,063.0400
(1.034%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0843
澳元最佳客戶買入價
5.0046
歐元最佳客戶買入價
8.6781
英鎊最佳客戶買入價
10.3183
日圓最佳客戶買入價
5.2750
恒生指數
23,108.27
-441.19
(-1.87%)
期指(夜)
高水11
23,119
+92
(+0.40%)
國企指數
8,386.21
-173.02
(-2.02%)
科技指數
5,269.66
-177.69
(-3.26%)
大市成交
2,198.45億
股票
2,006.60億
(91.273%)
窩輪
81.26億
(3.696%)
牛熊證
110.59億
(5.030%)
即時更新：13/05/2025 18:00
可賣空股票總成交
1,947.53億
主板賣空
264.55億
(13.584%)
更新：13/05/2025 16:59
上証指數
成交：5,066.09億
3,374.87
+5.62
(+0.167%)
滬深300
3,896.26
+5.65
(+0.145%)
深証成指
10,288.08
-13.08
(-0.127%)
MSCI中國A50
2,127.18
+4.47
(+0.21%)
比特幣
資料由Binance提供
103,854.3600
+1,063.0400
(1.034%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0843
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0046
歐元/港元
最佳客戶買入價
8.6781
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.3183
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2750
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

27
六月
啟德體育園｜亞洲天王周杰倫進駐啟德體育園主場館，明年6月約定歌迷一起進《嘉年華》連瘋三晚！ 啟德體育園｜亞洲天王周杰倫進駐啟德體育園主場館，明年6月約定歌迷一起進《嘉年華》連瘋三晚！
大型盛事 音樂會
啟德體育園｜亞洲天王周杰倫進駐啟德體育園主場館，明年6月約定歌迷一起進《嘉年華》連瘋三晚！
推介度：
27/06/2025 - 29/06/2025
11
七月
紅磡香港體育館｜陳慧琳三十年初心不變　以音樂開啟時空之旅《陳慧琳Season 2 萬人結界演唱會》 紅磡香港體育館｜陳慧琳三十年初心不變　以音樂開啟時空之旅《陳慧琳Season 2 萬人結界演唱會》
大型盛事 文化藝術
紅磡香港體育館｜陳慧琳三十年初心不變　以音樂開啟時空之旅《陳慧琳Season 2 萬人結界演唱會》
推介度：
11/07/2025 - 20/07/2025
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00005 滙豐控股00700 騰訊控股00388 香港交易所00001 長和01810 小米集團－Ｗ
新聞
股票
Highlight:
【etnet獨家優惠碼】訂購高級海鮮享95折優惠 親手炮製母親節盛宴
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
立即讚好etnet Facebook專頁！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
貴金屬
XAU 黃金現貨
3,238.9100
+2.5100
+0.078%
XAG 白銀現貨
32.5682
-0.0040
-0.012%
更新：13/05/2025 20:35
Prime Rate 最優惠利率
5.250%
滙豐, 中銀, 恒生
08/05/2025 12:47
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 招商永隆, 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAO bank, 天星, 大新, 上商, 渣打香港, 東亞, 工銀亞洲
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處