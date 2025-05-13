13/05/2025 11:21

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 0.0444 -2.727 一周 0.62202 -5.512 兩周 0.88524 -16.488 一個月 1.56595 -35.726 兩個月 1.91119 -58.881 三個月 2.27595 -37.471 六個月 2.74857 -26.048 一年 3.09655 -16.738

《經濟通通訊社13日專訊》港元拆息今日全線向下，其中，與樓按相關的一個月拆息連跌六天，今報1.56595厘，較上日低近36個基點，並創2022年8月9日後新低。六個月拆息亦跌穿3厘， 報2.74857厘，見2022年7月21日後最低。港元匯價繼昨天低見7.7958兌1美元，創近八個月低位後，今日暫時最低曾報7.7936，較前收市價跌0.03%。*三個月拆息跌37基點*隔夜息微跌至0.0444厘，為2022年5月26日以來最低，兩周錢失守1厘，報0.88524厘，反映銀行資金成本的三個月拆息跌37基點至2.27595厘，為2022年8月5日後最低。一年期拆息降至3.09655厘，見2022年6月20日以來最低。港元匯價向波動區間7.75-7.85的中點靠攏，最新報7.7923，較前收市價跌0.01%。*市場料聯儲局較大機會9月才恢復減息*中美在瑞士舉行貿易會談後發表聯合聲明，宣布取消大部分互相加徵的關稅。美國及中國將於明天(14日)起，在初始的90日內，暫停實施24%關稅，並保留加徵剩餘10%關稅，代表連同因應芬太尼(Fentanyl)所徵的關稅，美國向中國徵收的關稅稅率將由145%降至30%，中國對美國徵收的關稅稅率則由125%降至10%。聯儲局官員認為中美互降關稅後，將減低聯儲局減息的必要性，但保留的關稅仍然會影響經濟。市場目前預料聯儲局較大機會9月才恢復減息。另外，高盛將未來12個月美國經濟衰退機會率降至35%，並將聯儲局減息時間由7月，推遲至12月。(cl)資料來源：香港銀行公會