13/05/2025 12:25

《真知灼見－溫灼培》中美關稅協議如何影響美元黃金

《真知灼見》周一（12日），中美在瑞士日內瓦就最新的關稅談判發表了聯合聲明。聲明指出，中美雙方承諾在未來90天內互相降低關稅，以作為談判的緩衝期，在此期間，中國將繼續對美國進口商品保留徵收10%關稅，而美國則對中國商品整體徵收30%關稅。由於美國對全球進口商品普遍徵收至少10%關稅，這意味著中國出口到美國的商品相比其他國家僅多徵收20%關稅。考慮到中國商品的強大競爭力，預計這一政策對中國商品的影響不會太大。消息一出，昨天香港和美國兩地股市立即有積極的反應。



再看其他市場的即時反應。受惠於全球投資氣氛改善，資金追捧風險投資，導致資金從美國國債市場流出，並推高了具指標性的美國10年期債息。今早在亞洲市場，美國10年債息報4.4551%，達到近一個月的高位。至於美元，先前因擔心美國在貿易上與全球對抗會損害經濟，美元曾遭到拋售。然而，隨著特朗普政府的貿易政策明朗化，加上美元在技術上曾經極度超賣，令昨日美匯出現顯著反彈，一度攀至接近102指數點水平，今早在亞洲市場報101.67。



*中美貿易矛盾今年或暫告一段落*



往後看，相信大家最關心的問題，莫過於中美貿易在90天後將如何發展。根據昨日中美在日內瓦的聯合聲明，如果90天後談判最終無法達成結果，雙方將在現行稅率上再互加徵24%關稅。筆者相信這種可能性不大，如果美國真的有能力加徵中國關稅，早就應該採取行動，不必等到90天後。試想想，在90天內，美國基本上不可能即時全面擺脫對中國供應鏈的依賴。因此，今年美國與中國的貿易紛爭很有可能到此為止。展望明年，隨著特朗普將面對中期選舉，為了爭取選票，不排除屆時或可能會出現更進一步的行動。至於歐盟和日本等其他國家，相信她們也會以中國的情況為借鑒，來釐定與美國之間的關稅水平。



*提防美元反彈金價調整*



回看美元前景，正如筆者之前提到，由於市場先前曾對美元作出顯著的拋售，短期內市場可能會出現補倉行動，從而進一步把美元匯價推高，這對歐元和英鎊可能會帶來較不利影響。相對而言，澳元和紐元作為商品貨幣，受惠於全球經濟有望改善，並且可能因人民幣匯率有望走強而變得相對穩定。至於人民幣匯價，除了受惠於出口有望改善外，相信中央也會繼續推動人民幣的國際化進程，這將有助於人民幣上升。美國加徵中國關稅可能會限制人民幣的上升潛力，但由於過去兩年人民幣基本上在約7至7.4兌1美元的範圍內波動，不排除未來人民幣會傾向於這一波幅範圍的強方邁進。最後回看黃金，金價早前不斷創歷史新高，主要是由於特朗普政府要強硬推貿易政策所導致。既然特朗普政府現今在關稅政策上作出改變，料同會削弱金價的上升能力，短期內金價要重上3500美元會有一定困難。始終，從年初至今，金價已累積了龐大升幅，即使調整也是自然的事。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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