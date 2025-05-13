13/05/2025 10:06

【關稅戰】富達：中美暫時減稅屬鼓舞訊號，有助恢復市場信心

《環富通基金頻道13日專訊》中美發表聯合聲明宣布暫時降低關稅，美國將在90天內對中國內地商品的關稅從145%降至30%，而中國內地則同時對美國進口商品的關稅從125%降至10%。富達國際亞太區投資總監Stuart Rumble表示，此消息帶動股市積極反應，中港股市應聲向好。



這種短期緩解對市場來說是鼓舞的訊號，有助恢復市場信心。儘管整體關稅削減幅度大，削減時間卻有限，然而目前市場情緒及本地支持政策可能比實質協議內容更重要。投資者從這份聲明可獲得幾項啟示。



*有助緩解中美經濟崩潰風險，惟全球貿易流向已轉變*



首先，儘管是暫時減稅，但這反映整體有效關稅負擔顯著轉變。中美之間的高關稅制度已造成重大破壞，減少兩大經濟體的雙邊貿易，並增加全球經濟普遍放緩風險。儘管目前兩個經濟體都尚未接近崩潰邊緣，但整體關稅大幅降低，將有助緩解此風險。美國政府可能會繼續透過延長減稅和其他旨在支持家庭支出的財政措施來支持需求。中國內地多年來致力減少對美國出口的依賴，為新一輪貿易緊張局勢作好準備，同時保留擴大內地刺激措施的能力。這些發展加上貿易障礙降低，應能對股票和信貸市場產生支持作用。



其次，即使關稅削減，全球貿易流向已在轉變。中美直接貿易下降，導致愈來愈多貿易轉道東南亞和其他所謂第三國。關稅差異仍存在，並將繼續根據相對競爭力、基礎設施能力和各國政策反應來影響貿易流動。企業需時調整其供應鏈和物流等結構性轉變，對於考慮在亞洲配置資金的投資者來說，這些轉變非常重要。



最後，儘管此發展令人鼓舞，但投資者或應視此為中美關係在更廣泛且長期的緊張局勢中緩和，同時走向更大程度自給自足的轉變。(wa)