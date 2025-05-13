13/05/2025 09:16

【關稅戰】貝森特：對等關稅暫停有助美國策略性與中國脫勾

《經濟通通訊社13日專訊》美國財長貝森特(Scott Bessent)周一(12日)表示，剛與中國達成的貿易協議有助美國減少對中國的依賴，是策略性脫勾過程的一部分。他相信兩國談判代表將於數周後再次會談，討論更詳細的貿易協議，但他並不清楚何時再次會晤。



*美財長：中美談判代表數周後將再次會談*



中美兩國在瑞士舉行會談後，貝森特接受CNBC專訪時表示，美國並不希望其整個經濟與中國脫勾，但將致力於保護其鋼鐵和半導體產業。他相信，中國現在已經認真看待阻止芬太尼流入美國一事，並將研究在處理非關稅壁壘方面能有什麼作為。



貝森特強調，對等關稅將會暫停執行，華府只會向中國進口貨徵收10%基準關稅。他說，對等關稅並不涉及個別行業，現有關稅措施足以使美國可以自行生產足夠的鋼材、藥品、半導體等關鍵產品，保障國家安全。(ry)