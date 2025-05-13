13/05/2025 14:42

【關稅戰】美維持對華芬太尼關稅，中國外交部：嚴重衝擊禁毒合作

《經濟通通訊社13日專訊》中國外交部發言人林劍在今日的例行記者會表示，關於芬太尼問題，中方多次表明，芬太尼是美國的問題，不是中國的問題，責任在美國自身。美方無視中方的善意，對中國無理加徵芬太尼關稅，這嚴重衝擊中美在禁毒領域的對話與合作，也嚴重損害中方利益。「美方如果真心想同中方合作，就應該停止對華抹黑推責，以平等、尊重、互惠的方式同中方對話。」



根據《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》，中國對美進口商品加徵關稅稅率暫為10%，美國對華加徵關稅暫為30%，包括10%對等關稅和20%芬太尼關稅。美國財長貝森特表示，與中國新達成的協議有助美國減少對中國的依賴，是策略性脫勾過程的一部分。他表示，中國現在已經認真看待阻止芬太尼流入美國一事，並將研究在處理非關稅壁壘方面能有什麼作為。(jq)