13/05/2025 09:52

【聚焦人幣】中間價升破7.2，即期開市升232點子報7.19

《經濟通通訊社13日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1991，升破7.2關，較上個交易日升75點子，兩連升，創4月7日以來逾一個月新高，和市場預測偏離收窄至200點以內。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開232點子，報7.1900，上個交易日即期匯率收盤報7.2132。



市場人士表示，中美互降關稅幅度遠超市場預期，而且後續還會有磋商繼續，短期市場情緒料明顯改善，不過美元也隨之反彈，這會限制人民幣續升空間。



市場人士也指出，特朗普仍然是最大的不確定因素，未來仍存在再次提高關稅的可能性，不過中國經歷特朗普1.0的貿易戰之後，顯然有了應對經驗，面對各種不確定性，人民幣料以穩為主，等待經濟基本面改善。



一外資行交易員表示，保持匯率穩定對中國來說可能是當前情況下最合理的選擇，人民幣大漲大跌都不可取。當然後續還要看人民幣中間價怎麼運行，以此來判斷人行意圖。(jq)



