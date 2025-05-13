13/05/2025 16:55

【聚焦人幣】人幣即期收升120點報7.2012，續創逾半年高

《經濟通通訊社13日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2012，較上個交易日4時30分收盤價升120點子，兩連升，續創2024年11月11日以來逾半年新高，全日在7.1855至7.2027之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升13點子，報7.1980。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1991，較上個交易日升75點子，兩連升，創4月7日以來逾一個月新高，和市場預測偏離收窄至200點以內。



市場人士表示，隨著中美貿易戰暫時休戰，市場樂觀情緒可能延續，不過中國人行或仍傾向人民幣保持基本穩定，對匯率續升空間不應過高預期，畢竟後續中美談判仍面臨巨大不確定性，而且之前關稅戰對經濟的衝擊修復仍需時日。



高盛最新觀點認為，離岸人民幣偏強有指引作用，若中美開始正式談判，人民幣可能穩步有序回升；將到3個月、6個月和12個月期人民幣預測從之前的7.30、7.35和7.35調整為7.20、7.10和7.00。



東方金誠首席宏觀分析師王青認為，伴隨「對等關稅」對美國經濟衝擊的逐步顯現，美元還會承受一定壓力，而美國對華關稅立場有可能更為靈活、務實，這些都意味著人民幣貶值壓力最大的階段可能已經過去。未來人民幣更可能出現一個與美元走勢相反的雙向波動過程，但波幅會相對較小；相對於其他主要貨幣來說，人民幣走勢將更為穩定。(jq)