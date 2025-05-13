13/05/2025 16:34

《本港經濟》中小企4月營商指數下跌，貿易及商用服務業表現較差

《經濟通通訊社13日專訊》政府統計處發表今年4月份中小型企業業務狀況按月統計調查的結果，中小企業務收益的現時動向指數從今年3月在收縮區域的43.5下跌至4月的41.2，而未來一個月(即今年5月)的業務收益展望動向指數為43.6。



按行業分析，大部分統計調查涵蓋的行業的業務收益現時動向指數在4月較上月下跌，特別是進出口貿易業(從45.1下跌至40.2)及商用服務業(從48.4下跌至45.3)。進出口貿易業新訂單的現時動向指數從今年3月的46.6下跌至4月的42.0，而未來一個月的新訂單展望動向指數為43.8。



政府發言人表示，隨著美國上月宣布大幅加徵進口關稅，外圍環境的不利因素和不確定性急劇上升。4月中小企的營商氣氛和對未來一個月的預期均較上一個月減弱。整體就業情況亦回軟。展望未來，美國貿易政策的不確定性仍會影響經濟前景和營商氣氛，儘管貿易摩擦近日稍為緩和。政府會繼續密切監察相關情況。(cl)