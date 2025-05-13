13/05/2025 08:55

【外圍經濟】美股「七巨企」總市值一夕激增8375億美元

《經濟通通訊社13日專訊》美股周一（12日）大幅上漲，科技股「七巨企」（Magnificent 7）成員的市值總計增加8375億美元，創下自4月9日以來的最大的集體增幅。



其中，蘋果股價上漲6.31%，亞馬遜漲8.07%，Meta漲近8%，英偉達漲5.44%，微軟上漲2.4%，Google母公司Alphabet的A類股上漲3.74%。



*特斯拉中國銷量大增*



至於特斯拉上漲6.75%，根據中國乘聯分會最新數據，內地製特斯拉4月出口量達29728輛，較3月的4701輛大幅增加，顯示出口表現強勁。不過相關數字仍略低於去年同期的30746輛。



晶片股全線上揚，AMD股價上漲約5%，博通上漲約6%，高通上漲約5%。



韋德布希證券公司全球科技研究主管Daniel Ives在報告中表示：「我們相信市場和科技股將在2025年創下新高，投資者可能會關注未來幾個月貿易談判的下一步行動。在我們看來，今天對多頭來說是一個巨大的勝利，在本周末之後是最好的情況。」(rc)