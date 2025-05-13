直播中 : 開市Good Morning - 中美元首有望本周通話？
直播中 : 開市Good Morning - 中美元首有望本周通話？
23,306.19
-243.27
(-1.03%)
23,223
-177
(-0.76%)
低水83
8,470.07
-89.16
(-1.04%)
5,357.86
-89.49
(-1.64%)
530.48億
3,378.58
+9.34
(+0.277%)
3,901.43
+10.82
(+0.278%)
10,342.21
+41.05
(+0.398%)
2,127.26
+4.55
(+0.21%)
102,416.5300
-374.7900
(-0.365%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0823
澳元最佳客戶買入價
4.9730
歐元最佳客戶買入價
8.6730
英鎊最佳客戶買入價
10.2923
日圓最佳客戶買入價
5.2810
恒生指數
23,306.19
-243.27
(-1.03%)
期指
低水83
23,223
-177
(-0.76%)
國企指數
8,470.07
-89.16
(-1.04%)
科技指數
5,357.86
-89.49
(-1.64%)
大市成交
530.48億
股票
468.93億
(88.397%)
窩輪
17.42億
(3.285%)
牛熊證
44.13億
(8.318%)
即時更新：13/05/2025 09:53
可賣空股票總成交
2,925.93億
主板賣空
443.90億
(15.171%)
更新：12/05/2025 16:59
上証指數
成交：1,624.18億
3,378.58
+9.34
(+0.277%)
滬深300
3,901.43
+10.82
(+0.278%)
深証成指
10,342.21
+41.05
(+0.398%)
MSCI中國A50
2,127.26
+4.55
(+0.21%)
比特幣
資料由Binance提供
102,416.5300
-374.7900
(-0.365%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0823
澳元/港元
最佳客戶買入價
4.9730
歐元/港元
最佳客戶買入價
8.6730
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2923
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2810
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

15
三月
M+與巴黎國立畢加索藝術館攜手推出：「畢加索：與亞洲對話」特展 M+與巴黎國立畢加索藝術館攜手推出：「畢加索：與亞洲對話」特展
展覽 文化藝術
M+與巴黎國立畢加索藝術館攜手推出：「畢加索：與亞洲對話」特展
推介度：
15/03/2025 - 13/07/2025
21
六月
亞洲國際博覽館｜ ⿆浚⿓ x 董折《The Album》5周年番外篇企劃獨特舞台劇式演唱會 6⽉故事延伸亞洲博覽館 謎底揭「終」 亞洲國際博覽館｜ ⿆浚⿓ x 董折《The Album》5周年番外篇企劃獨特舞台劇式演唱會 6⽉故事延伸亞洲博覽館 謎底揭「終」
音樂會
亞洲國際博覽館｜ ⿆浚⿓ x 董折《The Album》5周年番外篇企劃獨特舞台劇式演唱會 6⽉故...
推介度：
21/06/2025
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股00388 香港交易所00005 滙豐控股00001 長和01810 小米集團－Ｗ
新聞
股票
Highlight:
【etnet獨家優惠碼】訂購高級海鮮享95折優惠 親手炮製母親節盛宴
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
立即讚好etnet Facebook專頁！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
評論
美元匯率-最大跌幅
KRW 美元/南韓圜
1,409.6000
-6.4300
-0.454%
TWD 美元/新台幣
30.2860
-0.1070
-0.352%
CNY 美元/人民幣
7.1879
-0.0214
-0.297%
更新：13/05/2025 09:50
HIBOR 同業拆息
隔夜
0.07%
1個月
1.92%
3個月
2.65%
更新：12/05/2025 11:15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處