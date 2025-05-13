13/05/2025 09:33

【特朗普新政】特朗普減稅法案公布，10年擬減稅4萬億美元

《經濟通通訊社13日專訊》美國眾議院籌款委員會在周二（13日）預定的小組辯論前，公布稅收法案，標誌著共和黨控制的議院正推動本月就該立法進行全院表決。



該法案計劃在未來10年內減稅逾4萬億美元，並削減至少1.5萬億美元支出。法案將把美國債務上限提高4萬億美元，低於參議院所希望的5萬億美元。



這套被特朗普稱為「宏大而卓越的法案」的立法方案，是其執政議程的核心舉措。該法案延續諸多將於今年底到期的特朗普首任期間的減稅政策，其中包括特朗普的一些關鍵競選承諾，但未提及對百萬富翁按等級徵稅的提議。



根據草案文本，2028年前將免除小費與加班收入的個人所得稅。不過，其中最棘手的議題之一，即包括圍繞提高州稅和地方稅抵扣額的爭議性僵局，仍未解決。草案擬將夫妻聯合申報的州稅及地方稅抵扣上限，從1萬美元提高至3萬美元，但設定個人年收入20萬美元或聯合申報者收入為其兩倍的門檻。(rc)