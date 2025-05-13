13/05/2025 14:04

【外圍經濟】亞洲製藥股反彈，特朗普藥品降價行政令難以實施

《經濟通通訊社13日專訊》美國總統特朗普降低美國處方藥價格的行政令所引發的擔憂緩解，亞洲製藥公司股價出現反彈，分析師表示，該行政命令的實施將會很困難。



特朗普的目標是讓藥廠坐到談判桌前，他周一（12日）簽署的行政命令要求製藥商自願降低價格，否則將面臨監管措施。分析師認為，該命令含糊不清，力度比製藥公司最初預期的還要弱。



日本市場方面，日本第一三共現時上漲7.64%、武田製藥漲3.08%、安斯泰來製藥漲2.38%。韓國方面，Celltrion漲1.84%、SK Biopharmaceuticals漲3.84%、Yuhan漲2.76%。澳洲方面，Telix Pharmaceuticals漲3.56%。印度方面，Sun Pharma漲0.78%、Lupin漲3.33%。(rc)