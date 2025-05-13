13/05/2025 15:01

【關稅戰】高盛上調標普500指數目標，因貿易緊張局勢降溫

《經濟通通訊社13日專訊》由於貿易緊張局勢緩和，高盛上調美股目標，David Kostin等策略師目前預期，標準普爾500指數未來12個月內將觸及6500，高於先前的6200。新預估意味著較周一（12日）收市上漲約11%。



此前，中美談判代表同意暫時降低關稅，導致華爾街股市周一上漲，投資者押注美國經濟或避免衰退。不過，高盛仍保持謹慎。



高盛策略師們在報告中表示：「市場對經濟增長前景已屬樂觀的預期，以及圍繞經濟和盈利增長即將放緩程度的不確定性，可能會在未來幾個月內對權益乘數構成上限。」



高盛3月兩度下調標普500指數預測，提及美國經濟衰退風險上升，以及關稅相關的不確定性加劇。策略師表示，儘管最新協議緩解這種擔憂，大型科技股應該會復甦，但整體獲利前景並不均衡。(rc)