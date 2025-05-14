14/05/2025 16:45

《外圍焦點》美聯儲副主席就經濟前景發表講話

《經濟通通訊社14日專訊》美國4月份消費物價指數(CPI)按月升0.2%，低過預期增加0.3%，按年升幅放緩至2.3%，為2021年2月以來最慢增速，低於預期升2.4%，並創逾四年以來最低。美股三大指數昨日收市各有升跌，道指跌269.67點或0.64%，報42140.43點；標普升42.36點或0.72%，報5886.55點；納指升301.74點或1.61%，報19010.08點。港股方面，恒生指數收市報23640，升532點或2.3%，成交2228億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:40pm，歐洲央行執委奇波洛內在歐洲央行一個圓桌會議上主持小組討論。9:10pm，美聯儲副主席杰斐遜就經濟前景發表講話。



在美國，今日公布業績的公司有：中汽系統(US.CAAS)、思科(US.CSCO)等。(wa)