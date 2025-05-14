14/05/2025 13:48

【特朗普新政】特朗普訪中東推銷AI，與沙特簽六千億美元大單

《經濟通通訊社14日專訊》美國總統特朗普展開任內首次重要外訪，周二（13日）在沙特阿拉伯，與王儲薩勒曼簽署一項戰略經濟協議，沙特將向美國投資6000億美元，協議涵蓋能源、國防、採礦等領域。



特朗普此次訪問由美國商界領袖隨行，包括億萬富翁馬斯克和OpenAI首席執行官奧特曼。根據協議，沙特公司DataVolt將向美國與人工智能相關的項目投資200億美元。此外還包括近1420億美元的最大軍售協議，以及價值48億美元的波音737-8型客機採購。



美媒引述消息報道，美國考慮允許阿聯酋從今年起到2027年，每年購買50萬枚英偉達人工智能晶片，其中五分之一將分配予阿聯酋人工智能公司「G42」，其餘供應至在當地設立數據中心的美國公司，可能包括OpenAI。(jf)