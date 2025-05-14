14/05/2025 16:30

【外圍經濟】新加坡尋求推出新黃金合約，挑戰紐約倫敦主導地位

《經濟通通訊社14日專訊》新加坡交易所Abaxx Exchange計劃於下月推出美元計價、可在新加坡交割的一公斤實物黃金合約，這將成為該亞洲交易中心唯一的實物黃金期貨合約。



Abaxx首席執行官Josh Crumb指出，現有的倫敦-紐約黃金市場體系「功能失調」，無法滿足亞洲需求。他稱，中國以外的亞洲地區需要一個不依賴紐約和倫敦的黃金市場，來管理實物黃金，並特別提到美國和英國的「地緣政治」風險。



今年以來，黃金價格強勢飆升，創下3500美元的歷史新高水平，這背後的推動因素包括對經濟增長的擔憂、美元多元化以及來自中國和其他亞洲投資者的強勁需求。(jf)