14/05/2025 08:23

【開市Ｇｏ】美通脹仍低，美鬆AI晶片出口，外賣平台內捲遭約談

2025年5月13日【要聞盤點】



1、美股三大指數收市各有升跌，科技股領升，納指升逾300點，標普500指數微升並收復年內跌幅。美國4月CPI按年升2.3%，低於市場預期並創4年來新低，顯示通脹保持穩定。道指開市升97點後倒跌，最多跌278點，低見42132點；標指曾升1.07%，納指一度漲1.91%。道指收市跌269.67點，或0.64%，報42140.43點；標普500指數升42.36點，或0.72%，報5886.55點；納指升301.74點，或1.61%，報19010.08點；中國金龍指數跌6點；日經期貨截至上午7時55分升35點。



2、美國4月份核心CPI按月上漲0.2%，連續第三個月遜預期，反映企業尚未急於將更高關稅成本轉嫁給消費者。美國總統特朗普再次敦促美聯儲主席鮑威爾下調利率。



3、據報美國考慮允許阿聯酋購買超過100萬塊英偉達先進晶片，被認為是在放寬對華出口AI晶片限制，英偉達受消息刺激股價抽高5.6%，為表現最強道指成份股。



4、美國商務部撤銷前總統拜登時代的AI晶片擴散規定，不過強調在全球任何地方使用華為「昇騰」AI晶片，均會違反美國出口管制。



5、中國國務院稅委會發表公告指，自周三（14日）起，調整對美國原產的進口商品加徵關稅措施，並落實中美經貿高層會談共識。



6、中國政府約談京東(09618)、美團(03690)、餓了麼等外賣平台企業，要求加強內部管理，在公平有序的情況下競爭。



7、據報中國政府已向最少四間稀土磁體生產企業發放出口許可證，包括大眾汽車（港稱福士汽車）的供應商。



8、九倉(00004)主席吳天海表示，關稅戰必然對各行各業有不同影響，包括香港航運界；至於船公司的航線布局被指不利香港地位，他認為有關航線布局在去年已定好，與關稅戰無直接關係。





【焦點股】



阿里巴巴(9988)、京東(09618)、美團(03690)

- 中國政府約談外賣平台企業，要求公平有序競爭



京東(09618)

- 首季經調整淨利潤升43%至127.6億人民幣，季度營收創三年最快增長，但新業務虧損翻倍



京東健康(06618)

- 首季經調整盈利同比增長47.7%



京東物流(02618)

- 第一季度淨利潤同比增長89%



AI板塊：騰訊(00700)、商湯(00020)、阿里(09988)

- 美國商務部撤銷拜登AI擴散規定，但強調使用華為昇騰晶片違反出口管制

- 據報美國考慮允許阿聯酋購買英偉達先進晶片



騰訊音樂(01698)

- 第一季股東應佔盈利42.91億元，同比增長2.02倍



機器人概念：優必選(09880)、上海電氣(02727)、越疆(02432)

- 特斯拉發布人形機械人擎天柱「跳舞」影片，稱優化了仿真到現實的訓練代碼能力



稀土股：中國稀土(00769)、北方稀土(01799)

- 中國向至少四家稀土磁體生產企業發放出口許可證



新秀麗(01910)

- 首季淨利潤4820萬美元，同比下降43%，銷售淨額減少7%



微創機器人(02252)

- 先舊後新折讓近14%配股籌集3.8億元

- 控股股東有意減持3016.35萬股，套現4.7億元



保利置業(00119)

- 據悉尋求5億美元貸款以償還到期債券



紅星美凱龍(01528)

- 公司執董兼總經理車建興被雲南省監委立案調查並實施留置措施



【油金報價】



紐約期油上升0.02%，報63.68美元/桶



布倫特期油上升2.52%，報66.60美元/桶



黃金現貨上升0.13%，報3254.30美元/盎司



黃金期貨上升0.31%，報3257.74美元/盎司