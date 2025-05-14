14/05/2025 11:50

《魚缸博客》港匯跌到7.8，堅持多幾個月的話業主們有福了！

《魚缸博客》呢個幾兩個禮拜，其實相信大部份人同博客一樣，已經無心睇個市，而係日日睇實港匯同HIBOR，皆因港匯跌到落7.8，今日最新一個月HIBOR落到1.329。



大貓分析師就話，因為近期大型新股同埋要派股息，所以短期內資金水浸。博客睇完都係得啖笑，自從有左FINI系統之後，「凍資王」呢幾隻字都就快絕響，資金根本唔需要鎖死，而近期最大新股都係寧德時代(03750)，但都好似無咩氣氛；派股息就更好笑啦，呢兩年公司生意都未做得好，哪裏有錢派股息呢？



所以銀行體系結餘提升，最簡單直接理解：資金去香港避險。因為呢個月突然有千幾億熱錢流入香港，搞到金管局射水降溫。兌換貨幣本身係會有損耗，大孖沙唔會無緣無故咁樣換咁大額錢落香港，必然有風險因素先要落香港或者其他亞洲市場避險。



不過關鍵在於，呢筆錢係咪可以係香港留到兩三個月，如果可以的話，證明呢筆錢確實落戶香港。水浸眼眉，香港班供供們就有福了，因為H按一路都係供緊3.5%呢個CAP，呢個月大大話話跌足1厘有多，450萬樓供少左接近兩千蚊，真係隨時凍飲加兩蚊再叫多十杯都無問題。



而如果HIBOR確定維持低息，即係話「供平過租」時代來臨，預計樓市有轉角訊號，至於係咪轉角可以遇到「愛」，就要睇香港經濟前景，不過肯定的是，業主們可以鬆一口氣先啦！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。