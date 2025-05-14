14/05/2025 13:27

【聚焦數據】國稅總局：4月企業銷售收入增4%，反映經濟回升

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》國家稅務總局利用以現價計算的增值稅發票數據，按日監測全國企業銷售收入情況，反映宏觀經濟運行態勢。國家稅務總局14日發布的最新數據顯示，4月份，全國企業銷售收入增速加快，同比增長4.3%，延續了去年四季度以來的穩步增長態勢，反映出去年9月底以來一攬子存量政策和增量政策效應不斷釋放，助推經濟回升向好。



*21個行業的對美出口企業內銷佔比較去年同期提高*



對美出口企業加大「轉內銷」力度，通過推進內外貿一體化對沖外貿風險。增值稅發票數據顯示，4月份，中國有對美出口業務的企業積極拓展內銷市場，企業國內銷售額同比增長4.7%，佔總體銷售額比重較一季度佔比提高2個百分點。31個製造業大類中，21個行業的對美出口企業內銷佔比較去年同期提高，其中皮毛制品及制鞋業內銷佔比較去年同期提高10個百分點，計算機通信設備、黑色金屬、家具、食品業內銷佔比較去年同期提高5個百分點以上。



*高技術產業、數字經濟核心產業銷售收入同比增15%和13%*



4月份，工業企業銷售收入同比增長3.7%，其中製造業銷售收入同比增長4.4%，主要受「兩新」等政策帶動，電氣機械、計算機製造、儀器儀表等行業銷售收入同比分別增長12.8%、15.7%和15.9%。新質生產力加快發展，高技術產業、數字經濟核心產業銷售收入同比分別增長15.3%和13.4%。受氣候轉暖、項目資金到位等因素帶動，各地項目建設加快推進，建築業銷售收入同比增長6.5%，特別是反映基建投資的土木工程建築業銷售收入同比增長11.6%。



東部地區特別是經濟大省增長態勢良好。4月份，東部地區增長較快，工業企業銷售收入同比增長4.8%。其中，部分經濟大省發揮重要支撐作用，浙江、廣東、北京工業企業銷售收入同比分別增長7.3%、6.6%和5.4%，增速明顯快於全國平均水平，特別是在人工智能等創新產業帶動下，裝備製造業和高技術產業等實現加快發展。