14/05/2025 14:56

陳浩濂：仍有其他業者申請成為許可倉庫，無特定數量目標

《經濟通通訊社14日專訊》署理財經事務及庫務局局長陳浩濂書面答覆議員提問時表示，港交所(00388)全資附屬倫敦金屬交易所(LME)今年4月宣布批准首批四個認可倉庫在香港設立。LME表示仍有其他業者正申請成為許可倉庫，預期會有更多倉庫可隨後獲得批准。在相關市場機制已落實的基礎上，發展金屬交付地點和倉庫將以市場供求釐定，沒有特定的數量目標。



他透露，首批四個認可倉庫，其中兩個長沙灣倉庫儲存面積各約500平方米，可儲存鋁合金、原鋁、銅、鎳、鉛、錫及鋅。另一個青衣倉庫儲存面積約4100平方米，可儲存鋁合金、鉛、錫及鋅，而元朗倉庫可儲面積4062平方米，可儲存鋁合金、原鋁、銅、鎳、鉛、錫及鋅。



他表示，為吸引更多基礎金屬貿易和交割，港交所會在今年5月舉行LME亞洲年會，邀請國際和內地金屬製造商、交易商、買家和賣家參與，共同就行業話題進行深入探討及交流，當中亦會介紹包括香港的LME最新許可交付地點的情況。



就其他種類大宗商品金融交易而言，當局期望保險、檢測認證、物流等相關配套業務將增加需求，同步擴充抵押、借用、對沖等相關衍生交易，逐步搭建完整的生態圈，由此推動全方位、多幣種的交易、清算、交割和監管體系，包括以離岸人民幣進行交易，形成完整的黃金交易中心和相關產業鏈。財經事務及庫務局去年12月成立推動黃金市場發展工作小組，小組會在年內就提升倉儲設施、優化交易和監管機制、拓展交易所產品、市場推廣等制訂方案。(cl)