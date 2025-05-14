14/05/2025 19:35

《再戰明天》美國公布PPI等數據，阿里網易吉利公布業績

《經濟通通訊社14日專訊》美國公布PPI等數據，及阿里網易吉利公布業績，料為周四（15日）市場焦點。



*鮑威爾發表講話，歐元區公布第一季GDP*



各國重要經濟活動方面，APEC貿易部長會議舉行（至16日）。周四本港時間3:00pm，歐洲央行執委奇波洛內在法國支付論壇上致開幕詞，隨後進行問答。3:50pm，歐洲央行執委埃爾德森發表題為「可持續性風險與金融市場穩定」的視頻講話。晚上6:15pm，歐洲央行副總裁德金多斯在阿姆斯特丹ISDA組織的第39屆年度大會上發表主旨演講。7:30pm，奇波洛內、法國央行總裁維勒魯瓦德加洛在數字歐元會議上講話。美聯儲召開第二屆Thomas Laubach研究會議，這次會議將重點關注貨幣政策和經濟方面的研究，預計將為美聯儲承諾每五年進行一次的貨幣政策框架審查提供學術視角（至16日）；8:40pm，美聯儲主席鮑威爾將發表講話。10:00pm，英倫銀行貨幣政策委員會(MPC)委員丁格拉發表演講。



數據方面，周四9:30am（本港時間．下同），澳洲公布4月失業率，料維持於4.1%。2:00pm，英國公布第一季出口，季率料由下滑1.8%改善至升2.2%；第一季國內生產總值季率升幅料由0.1%擴大至0.6%，年率升幅料由1.5%收窄至1.2%；第一季進口季率料由2.9%逆轉至下滑0.5%；3月服務業指數月率升幅料由0.3%收窄至0.1%；3月工業生產月率料由1.5%逆轉至下滑0.5%，年率料由0.1%逆轉至下滑0.8%。同一時間，日本公布4月工具機訂單。同一時間，德國公布4月批發物價。5:00pm，歐元區公布第一季國內生產總值，經季節調整季率升幅料由0.2%擴大至0.4%，經季節調整年率升幅料維持於1.2%；3月工業生產年率升幅料由1.2%擴大至2.2%，經季節調整月率升幅料由1.1%擴大至1.8%。



8:30pm，美國公布4月生產者物價指數，月率料由下滑0.4%改善至升0.2%，年率升幅料由2.7%收窄至2.5%；4月零售銷售月率料維持不變；連續申請失業救濟金人數料由187.9萬升至189萬；首次申請失業救濟金人數料維持於22.8萬；5月紐約聯邦儲備銀行製造業指數料由負8.1收窄至負8。9:15pm，美國公布4月產能利用率，料維持於77.8%；4月工業生產月率料由下滑0.3%改善至升0.1%。10:00pm，美國公布5月NAHB房屋市場指數，料維持於40。



在本港，明日公布業績的公司有:吉利汽車(00175)、阿里巴巴-W(09988)、網易-S(09999)等。



此外，明日國富氫能(02582)將有基石投資者持股解禁。(wa)