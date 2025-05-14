14/05/2025 11:22

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 0.03863 -0.577 一周 0.45857 -16.345 兩周 0.79643 -8.881 一個月 1.32976 -23.619 兩個月 1.73726 -17.393 三個月 2.05083 -22.512 六個月 2.54786 -20.071 一年 3.04429 -5.226

《經濟通通訊社14日專訊》港元匯價近日持續走軟，今日終於跌穿7.8的「強弱分界線」，暫時最低見7.8112兌1美元，為去年8月2日以來最弱，最新則報7.8104，仍較上日收市價低0.17%。港元拆息全線向下，其中，與樓按相關的一個月拆息再跌24基點，今報1.32976厘，為2022年8月3日後新低，連續七日下跌。*隔夜息見3年低位*隔夜息微跌至0.03863厘，為2021年11月5日以來最低，反映銀行資金成本的三個月拆息跌約23基點至2.05083厘，險守2厘，為2022年7月25日後最低。六個月拆息報2.54786厘，一年期則報3.04429厘，分別見2022年7月19日及2022年6月20日以來最低。金管局此前注資後，本港銀行體系總結餘現時約1736.3億港元。美國公布4月消費物價指數按年升2.3%，低於市場預期及前一個月的2.4%增幅；按月升0.2%，亦低於預期的0.3%。美國通脹數據較預期溫和，市場估計，即使通脹受控，聯儲局亦不會急於減息，但仍押注局方今年會減息兩次，美元匯價周二偏軟，美匯指數最新報100.942。(cl)資料來源：香港銀行公會