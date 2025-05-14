14/05/2025 10:06

【關稅戰】景順：美緩和關稅政策，料中國汽車電池家電等板塊受惠

《環富通基金頻道14日專訊》景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭發表關於中美日內瓦經貿會談聯合聲明的觀點。他指，最近的關稅政策緩和、貿易政策趨向正常化以及美國目前專注於減稅，可能會推動市場回到2025年之前的狀態。



*白宮比預期更快緩解緊張局勢，料推動中國未來數月出口激增*



中美經貿談判迅速達成進展令市場感到意外，加上上周達成的美英貿易協議，顯然白宮希望以比預期更快的速度緩解貿易緊張局勢。由於投資者對關稅的擔憂開始減少，美國、印度和日本的股市在過去幾周都有上漲。



從中國經濟角度來看，這種顯著的緩和可能會推動未來幾個月出口激增。儘管如此，對中國進口到美國的商品徵收30%額外關稅可能會產生影響，這意味著未來90天內所有人都將關注這些關稅對中美經濟活動的影響。此外，電子和半導體等行業的關稅不確定性仍然存在。



*看好美股尤其小型和中型股，中國電動車電池及家電等或受惠*



美國當地政策波動導致的市場緊張情緒推動近期市場對美國資產降級。現在可能會看到這些資金流動逆轉。關稅不確定性減少也降低了經濟衰退的可能性。因此，雖然美國經濟可能仍會放緩，因為「硬」經濟數據追上疲弱的「軟」數據，但投資者可能會看穿低迷期，而開始預期美國經濟和資產的復甦。



美國政府似乎正轉變政策方向，緩和關稅政策，同時專注推出更多推動增長的政策，例如減稅。市場可能很快會回歸至類似於2025年之前的環境，景順看好美國股票，尤其是小型和中型股票，也看好歐洲和美國的投資級債券，因為其收益率具吸引力，宏觀市場正在改善。中國市場大致上回復至4月初美國宣布「解放日」關稅之前的水平。中國的電動汽車電池、建築機械、家電和寵物食品公司等行業可能會從中受惠。(wa)