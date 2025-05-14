14/05/2025 10:05

【關稅戰】安本：中美談判將是漫長過程，高質量公司受惠重估

《環富通基金頻道14日專訊》上周末在瑞士日內瓦舉行的中美貿易談判達成協議，將大幅降低關稅90天。對此，安本投資亞洲股票投資總監郭蕙嘉對中國經濟及股票市場作出評論指，近期中國人民銀行和政府會議上公布的刺激措施雖然未有令市場有正面反應，但這次中美協議則提振中國股市。



*美對華平均關稅料降至27%，中國或在某些領域讓步*



美國針對特定行業的關稅仍然維持不變，包括先前已下調的20%電子產品關稅，以及特朗普第一任期內落實的關稅。安本全球宏觀研究團隊的初步估計是，所有這些措施使美國對中國的平均關稅降至27%（僅比特朗普第二任期開始時高出11%）。



降低關稅被視為朝著解決兩國貿易失衡邁出的重要一步，中國可能會在一些可作出改變的領域上讓步，以保持在正進行的談判中的籌碼。初步談判表明將建立一個機制，以便在未來90天內繼續進行貿易談判。關鍵議題將包括減少中國的稀土出口限制，以及美國將尋求擺脫對華供應鏈依賴的「五、六個」戰略產業（例如製藥或鋼鐵）。減少美國對華貿易逆差仍是特朗普政府的關鍵政策目標。



與更廣泛與各國的對等關稅暫緩一樣，現在判斷此次暫緩是否是永久性的關稅削減，可能還為時尚早。預計談判將是一個漫長的過程，安本的全球宏觀研究團隊預計，美國對中國徵收的關稅或將在60%左右，正如特朗普在競選期間所承諾的那樣，然而是次關稅暫緩以及潛在達成協議的可能性表明，風險可能是偏向比這數字更低的水平。



*看好具防禦性企業，高質量及消費驅動公司將受惠政策*



目前，高質量企業是中國市場最具吸引力的部分，它們顯示出優越的價值、穩健的企業盈利，同時也受惠於市場情緒改善。儘管中美兩國都願意緩和貿易緊張局勢，但鑑於達成長期協議的可能性仍未明朗，市場仍然存在一定程度的不確定性。安本將密切關注下一步談判的進展，並繼續看好具防禦性的企業，包括有強勁資產負債表的公司。



隨著國際投資者信心受關稅相關消息的推動而進一步改善，市場輪動到高質量企業的配置仍在持續，並且隨著更多利好消息的出現，這種趨勢應該會持續下去。隨著投資者愈來愈多地重估高質量公司，而中國政府維持其經濟支持，仍然相信高質量、消費驅動的公司將從未來的政策利好中受惠。(wa)