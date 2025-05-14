14/05/2025 11:14

《基金觀點》施羅德投資：債市短期劇烈拋售，中長期布局機會浮現

《環富通基金頻道14日專訊》施羅德投資固定收益投資總監吳美燕指，自4月以來，受到美國特朗普政府提出的對等關稅政策影響，美債利率劇烈波動。近期與投資者交流過程中，最常被提及的問題包括：「美國國債是否仍具備無風險利率債的地位？」以及「美國政局與地緣政治事件是否將對債市產生結構性影響？」更有甚者，部分投資者對美國債券的信賴程度出現動搖，認為「海湖莊園協議」中欲發行百年期零息美債，對美債形成重大賣壓。



*暫不便過分著墨新興市場，首選歐洲及英國等成熟市場*



姑且不論消息面的真假，也毋須猜測投資市場動向。就投資的本質，欲降低波幅，本就應該多元分散。趁此機會，投資者不妨檢視自己的布局，避免過度集中於單一市場。過去美國股債市場皆當紅，只是世事難料，現階段反而要積極透過地區及債種的分散，才可有效降低投組波動，並且掌握長線債券投資機會。



在分散策略方面，暫時不便過分著墨於新興市場，因其波動性較高，容易造成額外不安；相反，歐洲與英國等成熟市場提供較為穩定的債券投資機會，也有降息帶來債券價格上揚的可能性，才是首選。這裏想再次強調，此舉並非質疑美債的債信價值，而是基於資產配置原則中「分散風險、平衡波動」的核心精神。



*信用利差擴大展現吸引力，債券較現金及黃金具收息優勢*



短期市場的劇烈拋售，儘管反映市場情緒，但對長期投資者而言，往往蘊藏布局機會。觀察過去一年的債市表現，信用利差處於相對低點，價值空間受限。近期隨市場情勢變化，信用利差擴大，債市即展現出吸引力，適合中長期布局。



當然，當前有些投資者期望以現金或者黃金作為避險的選擇。但值得一提的是，市場的恐慌情緒固然會讓現金以及黃金具備短線吸引力，惟這兩項資產不具息收能力，黃金亦存在價格波動風險，對長期投資者來說，債券具有價格以及收息優勢，才具備核心資產配置的特性。整體而言，當前雖然市場風險尚未完全消除，但在價格修正與價值顯現的交會點上，是危機也是轉機，正是債市中長期投資進場的有利時機。(wa)