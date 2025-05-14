14/05/2025 10:28

【關稅戰】路透：美國對中國小額包裹關稅將下調至最低30%

《經濟通通訊社14日專訊》據《路透》引述白宮一項行政命令和行業專家透露的消息報道，美國將對來自中國的小額包裹關稅下調至最低30%，進一步緩和世界兩大經濟體之間的貿易戰。



雖然中美雙方周一發表的聯合聲明中並未提及小額包裹關稅，但白宮隨後發布命令稱，自周三開始，對華小額包裹關稅從120%降至54%；維持每件小額郵遞品100美元的從量關稅，取消原定6月1日提高到200美元的計劃。報道指，該項命令為Shein和Temu等中國大型電商提供一些喘息空間。



UPS、FedEx和DHL等商業快遞公司處理的包裹則有不同的規定。報道引述兩名不願透露姓名的行業專家透露，這些來自中國的包裹稅率現時默認從之前的145%降低至30%。



報道提到，白宮和美國貿易代表辦公室沒有立即回應澄清要求。(sl)