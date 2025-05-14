14/05/2025 08:38

【關稅戰】歐盟：中美緊張局勢緩解，減輕貿易轉移憂慮

《經濟通通訊社14日專訊》中美14日起調整兩國關稅，歐盟執委會副主席、貿易執委東布洛夫斯基(Valdis Dombrovskis)表示，中美貿易緊張局勢緩解是朝著正確方向邁出的一步，有助於減輕歐盟對原本出口美國的中國商品轉而大量湧入歐洲市場的擔憂。



不過，東布洛夫斯基在歐盟財長會議結束後對記者表示，中美兩國同意互降關稅的期限是90天，且剩餘的關稅稅率仍然很高。他說：「值得注意的是，在這90天內，美國將繼續對中國商品徵收30%關稅，這仍然是一個相當高的關稅水平，相應地會造成貿易扭曲。但這可能會在一定程度上緩解我們對貿易轉移的擔憂」。



歐盟委員會主席馮德萊恩上月曾敦促中國，確保因關稅過高而無法進入美國的商品不會轉而銷往歐盟。(ry)