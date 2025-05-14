14/05/2025 09:13

【關稅戰】中國傳發首批稀土磁材出口許可，大眾供應商榜上有名

《經濟通通訊社14日專訊》據《路透》獨家報道，德國汽車製造商大眾汽車和行業消息人士稱，中國已向至少四家稀土磁材生產商頒發了出口許可證，其中包括德國大眾的供應商。這是自中國政府上月限制出口以來首次頒發出口許可證，這也表明該關鍵材料將繼續流通。



*至少四家上市公司獲得出口許可證*



三位消息人士稱，生產電動車和混動車電機所用磁鐵的天和磁材(滬:603072)於4月底獲得了向大眾汽車出口的許可證。其中一位消息人士補充，在此過程中，該汽車製造商已向北京方面尋求幫助。大眾汽車就此回應：「我們與供應商保持著密切聯繫，有跡象表明大眾汽車的少數磁材供應商已經獲得了中國政府頒發的出口許可證。」



報道引述兩位消息人士稱，中科三環(深:000970)至少獲得了一張許可證。另外，內蒙古自治區包頭市英思特稀磁新材料股份有限公司(深:301622)和大地熊新材料股份有限公司(滬:688077)也獲得了至少一項許可。



這四家磁材生產商和中國商務部沒有立即回應置評請求。



*傳只向服務歐洲越南客戶的供應商批出許可*



據悉，出口許可證是針對每個客戶發放的，目前還不清楚這四家公司的所有客戶是否都獲得了中國政府的批準。其中一位消息人士說，首批只向歐洲和越南客戶的供應商發放了許可證。



不過，這些許可證是在中美宣布達成貿易停戰協議前發放的，業內人士稱，中美互減關稅協議可能會使美國客戶更容易獲得批准。(ry)