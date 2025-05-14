14/05/2025 10:41

【關稅戰】半導體出口美國關稅仍達70%，多項調查帶來不確定性

《經濟通通訊社14日專訊》據《財新網》報道，中美雙方承諾將於5月14日前降低部分此前加徵的關稅。此輪談判美方取消了共計91%的關稅，中方相應取消了91%反制關稅；美方暫停實施24%的對等關稅，中方也相應暫停實施24%反制關稅。



此前，美國總統特朗普已經豁免了對半導體、智能手機、筆記本電腦等品類加徵的對等關稅。不過，今年2至3月美國以芬太尼問題為由對中國加徵20%的關稅，疊加自2025年1月開始對華半導體徵收的50%關稅，目前美國對華半導體征徵收的關稅仍高達70%。



不過，今年以來，中美半導體交易並未發生明顯的波動。中國機電產品進出口商會總監高士旺介紹，從截至3月的統計數據來看，中國仍然是美國第六大半導體進口地，從中國進口的半導體金額約佔美國整體半導體進口額的3%-4%，相比去年同期未發生顯著變化。



*美國232調查或導致額外加徵25%關稅*



業界分析，此次中美互降關稅，對半導體產業的影響整體來說肯定是正面的。但此前關稅帶來的消費端的影響不會因為暫停鍵的按下而驟然而止，同時已經造成的損失會讓企業在未來的價格調控上更加的謹慎，大體趨勢是會保持或者緩慢上漲。



中長期來看，全球半導體產業仍面臨較大的不確定性，「美國針對進口半導體的232國家安全調查已經結束意見徵詢階段，特朗普政府可能很快就會公布調查結果。業內預計它可能會全面加徵25%的額外關稅，核心目標是吸引全球主要的半導體企業回流美國本土生產。這無疑是全球半導體企業需要共同面對的挑戰。」熟悉中美半導體貿易的人士如此說。



另外，美國貿易代表辦公室（USTR）在新近的301調查中強調關鍵行業的各種產品中存在基礎半導體，並暗示了任何關稅救濟措施都可能包括「組件關稅」，料對企業尤其是大企業如何選擇供應鏈具有威懾作用。(ry)