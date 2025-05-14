14/05/2025 17:59

【數據解讀】4月新增貸款創九個月低，寬鬆貨幣料仍是政策取向

《經濟通通訊社14日專訊》人行公布數據顯示，4月人民幣貸款增加2800億元(人民幣．下同)，低於市場預期的7000億元，並創2024年7月以來新低。當月末廣義貨幣供應量(M2)同比增長8%，增速高於3月末的7%，亦高於預期的7.3%；狹義貨幣供應量(M1)同比增長1.5%，略低於3月末的1.6%。此外，4月社會融資規模增量1.16萬億元，略低於預期的1.218萬億元。



國泰君安國際首席經濟學家周浩表示，政府債券是主力軍，關稅戰背景下有些不確定性，企業相對謹慎一些。「感覺整體信貸還是需要再加把火，未來貨幣政策寬鬆仍然是大的政策取向。未來應該還是會根據情況來調整的，政策儲備應該是很充足的。」



澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬認為，關稅擔憂抑制企業融資活動，在一攬子金融政策和關稅削減後，未來數月有望修復。上周的降息是為了穩預期的預防性降息，接下來還是看財政發力，預計政府開支顯著加快。(jq)