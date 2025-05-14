14/05/2025 09:45

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升92點子，報7.1920

《經濟通通訊社14日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1956，較上個交易日升35點子，三連升，創4月3日以來近一個半月新高。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開92點子，報7.1920，上個交易日即期匯率收盤報7.2012。



市場人士分析，目前人民幣外匯市場供需基本均衡，接下來有望恢復彈性，當然中美貿易戰前景仍具不確定性，因此中間價就此單邊回升的可能性並不大。



法巴銀行報告指出，對人民幣匯率保持原先的判斷，即在全球不確定性背景下，中國人行可能維持人民幣軟盯住美元的策略，將人民幣匯率維持在7.20左右，更傾向於防止人民幣兌美元過度升值。



瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張健泰也認為，中國的增長挑戰和通貨緊縮風險仍然存在，人民幣可以讓匯率保持靈活，但對進一步升值可能會保持謹慎，畢竟這會對出口行業造成壓力。另外此次中美聲明未談及匯率問題，後續中國也會保留匯率升值選擇權，作為談判底牌。(jq)

