14/05/2025 16:37

【聚焦人幣】人幣即期收跌71點子，止兩連升，報7.2083

《經濟通通訊社14日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2083，較上個交易日4時30分收盤價跌71點子，止兩連升，全日在7.1920至7.2197之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌50點子，報7.2014。



今日人民幣兌一美元中間價今報7.1956，較上個交易日升35點子，三連升，創4月3日以來近一個半月新高，但較市場預測偏弱143點，為去年11月初以來首見。



一中資行交易員稱，中美關稅戰休戰興奮勁過了之後，還是要看基本面。中美談判期間，估計美元/人民幣還是區間的模式。另一外資行交易員稱，快速升值可能引發未結匯頭寸加速結匯，可能導致人民幣螺旋升值，這明顯不利於中國出口恢復。



德商銀行最新觀點指出，儘管北京方面採取了寬鬆的政策舉措，但消費擴張前景仍存疑，此外中美貿易休戰90天后的貿易前景仍存明顯不確定性，下半年經濟增長將面臨壓力。(jq)