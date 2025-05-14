14/05/2025 09:45

【關稅戰】高盛等大行上調中國經濟增長預期，未來或再上調

《經濟通通訊社14日專訊》中美關稅戰暫歇，高盛等主要銀行紛紛上調對中國經濟增速的預測。高盛分析師Andrew Tilto在發給客戶的研究報告中預計，今年中國經濟增長4.6%，此前預計為4%。



摩根大通經濟學家亦對中國經濟增速的預測上調至4.8%；荷蘭國際集團(ING)則將增速預測上調至4.7%，並稱未來幾個月中美若就關稅問題達成協議，可能還會進一步上調。花旗集團等其他大行的分析師也表示，中美貿易談判後，其目前預測可能上調。



中美周一（12日）宣布就關稅問題達成協議，關稅下降幅度超預期。根據《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》，中美兩國直接取消「報復性關稅」，變相回到34%「對等關稅」起點，同時自「對等關稅」初始日起暫緩執行當中24%關稅，維持互徵10%，為期90天。這意味美國對中國商品關稅稅率由145%降至30%（包括10%對等關稅和20%芬太尼關稅），中國對美國商品關稅由125%降至10%。(sl)