14/05/2025 15:47

【關稅戰】中國外交部回應美方20%芬太尼關稅：相關反制仍有效

《經濟通通訊社14日專訊》中美就關稅問題達成協議互相大降關稅，在中國外交部今日舉行的例行記者會上，有記者問及，中方對美商品關稅從125%暫時降至10%，美方亦對華商品關稅暫時降至30%，當中包括以芬太尼為由對華加徵20%的關稅，中方有何看法。



外交部發言人林劍回應稱，美方以芬太尼為借口，對中國無理加徵兩輪關稅，中方均第一時間採取包括關稅和非關稅措施在內的反制舉措，堅定維護自身正當權益，這些反制措施仍然有效。



*外交部強調芬太尼問題的責任在美國*



另外，對於美國前駐華大使伯恩斯稱，美方已向中方明確表示，若在芬太尼問題上不進行協調，中方必須付出代價，而且中國確實有能力阻止芬太尼前體化學品的流通。林劍回應稱，相關美方人士罔顧事實，發表這種不負責任的謬論，中方堅決反對。



林劍強調，中方已多次表明，芬太尼是美國的問題，不是中國的問題，責任在美國自身。美方無視中方善意，對中國無理加徵芬太尼關稅，這嚴重衝擊中美在禁毒領域的對話與合作，也嚴重損害中方利益。美方如果真心想同中方合作，就應該停止對華的抹黑推責，以平等、尊重、互惠的方式同中方進行對話。(sl)