14/05/2025 17:06

【聚焦數據】內地4月新增人民幣貸款大降至2800億，遠遜預期

《經濟通通訊社14日專訊》人民銀行公布，前四個月，人民幣貸款增加10.06萬億元(人民幣．下同)，按人行上月公布的一季度人民幣貸款增加9.78萬億元計算，4月新增人民幣貸款2800億元，大幅低於預期的7000億元，亦遠低於3月的3.64萬億元。



分部門看，住戶貸款增加5184億元，其中，短期貸款減少2416億元，中長期貸款增加7601億元；企（事）業單位貸款增加9.27萬億元，其中，短期貸款增加3.03萬億元，中長期貸款增加5.83萬億元，票據融資增加2899億元；非銀行業金融機構貸款增加768億元。



4月末，本外幣貸款餘額269.54萬億元，同比增長6.8%。月末人民幣貸款餘額265.7萬億元，同比增長7.2%。



4月末，外幣貸款餘額5333億美元，同比下降18.1%。前四個月外幣貸款減少88億美元。



*4月人民幣存款減少4400億元*



存款方面，前四個月，人民幣存款增加12.55萬億元，按上月公布的一季度人民幣存款增加12.99萬億元計算，4月人民幣存款減少4400億元。



其中，住戶存款增加7.83萬億元，非金融企業存款增加4103億元，財政性存款增加1.19萬億元，非銀行業金融機構存款增加1.88萬億元。



4月末，本外幣存款餘額321.68萬億元，同比增長8.2%。月末人民幣存款餘額314.78萬億元，同比增長8%。



4月末，外幣存款餘額9582億美元，同比增長16.1%。前四個月外幣存款增加1053億美元。(sl)