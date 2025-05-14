14/05/2025 17:07

【聚焦數據】4月末社會融資規模存量為424萬億，增長8.7%

《經濟通通訊社14日專訊》人民銀行公布，初步統計，2025年4月末社會融資規模存量為424萬億元(人民幣．下同)，同比增長8.7%。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為262.27萬億元，同比增長7.1%；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為1.18萬億元，同比下降33.9%；委託貸款餘額為11.24萬億元，同比增長0.5%；信託貸款餘額為4.35萬億元，同比增長5.6%；未貼現的銀行承兌匯票餘額為2.39萬億元，同比下降7.6%；企業債券餘額為32.8萬億元，同比增長3.2%；政府債券餘額為85.93萬億元，同比增長20.9%；非金融企業境內股票餘額為11.86萬億元，同比增長2.9%。



從結構看，4月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的61.9%，同比低0.9個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比0.3%，同比低0.2個百分點；委託貸款餘額佔比2.7%，同比低0.2個百分點；信託貸款餘額佔比1%，同比低0.1個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比0.6%，同比低0.1個百分點；企業債券餘額佔比7.7%，同比低0.4個百分點；政府債券餘額佔比20.3%，同比高2.1個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比2.8%，同比低0.2個百分點。(jq)