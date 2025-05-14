14/05/2025 17:08

【聚焦數據】4月社會融資規模增量1.16萬億元，略低預期

《經濟通通訊社14日專訊》人民銀行公布數據顯示，2025年前四個月社會融資規模增量累計為16.34萬億元(人民幣．下同)，比上年同期多3.61萬億元。1-3月為15.18萬億元，據此計算，4月社會融資規模增量為1.16萬億元，略低於1.218萬億元的市場調查中值。



1-4月社會融資規模增量中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加9.78萬億元，同比多增3397億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少1098億元，同比多減2311億元；委託貸款增加53億元，同比多增959億元；信託貸款增加454億元，同比少增1672億元；未貼現的銀行承兌匯票增加2506億元，同比多增1494億元；企業債券淨融資7591億元，同比少4095億元；政府債券淨融資4.85萬億元，同比多3.58萬億元；非金融企業境內股票融資1353億元，同比多404億元。(jq)