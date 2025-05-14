14/05/2025 09:02

【關稅戰】小額包裹關稅降至54%，香港郵政續停收寄美國包裹

《經濟通通訊社14日專訊》美國調整對中國加徵的關稅，其中小額包裹的稅率由120%下調到54%。香港郵政昨稱，仍會繼續暫停寄往美國而內載貨品的平郵及空郵服務，對於美國政府本月12日頒布有關關稅的行政命令，正與美國郵政機關釐清有關事宜。



香港付貨人委員會主席林宣武表示，以往「小額包裹」關稅為零，現雖下調至54%，不過計及運費等成本，產品運抵美國價格仍可高出一倍，新增成本由消費者承擔。就算美方下調小額包裹關稅，電商零售價未必可大幅回落。



他表示，電商優點是「平、靚、快」，徵稅安排下，清關需時之餘亦有關稅，減低其優勢。他指出，視乎個別產品的市場佔有率及有否代替供應地，部分只有中國生產的貨品雖然最終售價變貴，但仍繼續有訂單；而由於電商的邊際利潤低、只有數個百分點，新增成本最終由由消費者承擔。(kl)

