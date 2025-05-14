14/05/2025 17:21

【關稅戰】偉易達料收入跌，目標明年完成將輸美產品生產遷離中國

《經濟通通訊社14日專訊》偉易達(00303)公布，今年美國關稅擴大至覆蓋幾乎所有國家的進口商品，並針對中國商品徵收額外關稅。面對這些不明朗因素，偉易達正加快將輸往美國的產品之生產遷離中國。集團在2018年由承包生產服務開始遷移生產，電訊產品隨後在2020年遷移。集團現正將電子學習產品的生產遷移。集團的目標是在2026年內完成將輸往美國的產品之生產遷離中國。



*整合Gigaset拖累業績*



偉易達截至今年3月底止年度總收入21.77億元(美元．下同)，按年升1.5%。歐洲和其他地區的銷售額上升，抵銷了北美洲和亞太區的銷售額跌幅。歐洲收入上升，是由於集團在去年收購GST Communications GmbH的資產後，併入Gigaset的銷售額。不過期內少賺5.9%，主要是由於經營費用總額上升，導致經營溢利減少。這主要是整合Gigaset營運令相應的銷售及分銷成本、行政及其他經營費用，以及研究及開發費用增加所致。



集團指，隨著美國關稅為全球製造業帶來的挑戰加劇，偉易達的垂直整合和分布全球的生產基地使集團能夠在變化不定的關稅形勢中保持韌性。集團處於有利位置，因其財務狀況穩健，加上集團在亞洲、歐洲及美洲均擁有全面整合的營運，促使集團能夠迅速調整其供應鏈。此外，偉易達多元化的產品線、備受推崇的品牌和強大的國際銷售網絡將支持集團在全球的增長。



*料2026財年毛利率持平*



偉易達表示，為了減輕關稅的影響，偉易達正加快將輸往美國的產品之生產轉移到馬來西亞、墨西哥和德國。在美國，集團正與零售商協商制定度身訂造的價格策略，將透過提高價格轉嫁部分關稅成本。集團亦正專注在新興市場擴大銷售額。



集團正受到變化不定的美國關稅形勢及負面的經濟前景影響，因此現在預計於2026財政年度的集團收入將會下跌。客戶下單時更為審慎，而美國消費者亦因應零售價格上升而更專注購買必需品。毛利率預料將大致持平。由於全球需求疲弱，材料成本可能大致相若。然而，勞工成本和生產支出預計將會上升，因集團生產設施的工資最近有所上漲。物流成本預計亦將增加。這些成本升幅，以及關稅成本的上升，將通過更高的價格、更有利的產品組合和走強的歐洲貨幣來抵銷。



*新電話產品2026財年第二季上架*



集團表示，電子學習產品於2026財政年度的收入預計將因為美國關稅政策而下跌。為了提高家用電話的銷售額，集團正針對高端市場研發新系列的DECT電話。商用電話及智能手機將推出一系列新的Gigaset單基地台DECT電話，以及專為對私隱和安全有嚴格要求的政府機關和其他機構而設計的全新Gigaset智能手機。上述產品將於2026財政年度第二季上架。集團將於今年9月前推出配備AI功能的嬰兒監察器，從而加強其領導地位。就地區而言，集團將為電訊產品投資開發東歐市場。(cl)