14/05/2025 08:54

【外圍經濟】Coinbase收市大升近24%，獲納入標普指數

《經濟通通訊社14日專訊》Coinbase收市大升23.97%，報256.9美元。



是次升勢主要來自S&P道瓊斯指數公司宣布，Coinbase將於本月19日正式納入標普500指數，取代即將被Capital One收購的Discover Financial Services。



Coinbase成為首家進入標普500的虛擬貨幣公司，這一里程碑標誌著虛擬資產進一步融入美國主流金融體系。分析人士指，隨著大量追蹤標普500的被動基金需要配置Coinbase股票，預計將帶來顯著資金流入，推動公司市值增加。(rc)