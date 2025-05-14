14/05/2025 08:56

【外圍經濟】英偉達收市升逾5%，向沙特出售1.8萬塊AI晶片

《經濟通通訊社14日專訊》英偉達收市升5.63%，報129.93美元。美國總統特朗普訪問中東之際，英偉達宣布將向沙特阿拉伯新成立的人工智能公司Humain，出售超過1.8萬塊最先進的AI晶片。這批晶片主要為最新的Blackwell系列，將用於建設沙特規模達500兆瓦的AI數據中心。



該項目由沙特主權基金控股，旨在打造全球領先的人工智能基礎設施。英偉達行政總裁黃仁勳在沙特出席活動時公布有關消息，並表示首批交付的產品將包括GB300 Blackwell晶片，這是公司目前最先進的AI晶片之一。



此次合作得益於美國政府近期放寬對沙特高端晶片出口的限制，英偉達和AMD等公司得以向沙特和阿聯酋等中東國家大規模供應AI晶片。



*黃仁勳2025財年薪酬增46%*



此外，黃仁勳2025財年薪酬大增46%，接近5000萬美元。



根據公司提交的監管文件，黃仁勳的薪酬從上一財年的3420萬美元升至近5000萬美元，主要因為股票獎勵價值大幅上升。他的工資也從前一年的99萬美元增加到接近150萬美元。(rc)