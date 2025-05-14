14/05/2025 09:24

【關稅戰】薩默斯：美國與中國達成協議是務實之舉

《經濟通通訊社14日專訊》中美會談達成協議，美國前財長薩默斯對特朗普政府緩和「過度激進的貿易保護措施」表示讚賞，並特別表揚財長貝森特上周末與中國的磋商。



薩默斯受訪時表示：「美國歷史上最大的失敗往往源於在犯錯時不願回頭，反而在不可行的事情上變本加厲，越戰就是如此，美國在伊拉克和阿富汗的衝突亦是如此。當你犯錯做了一些輕率的事情，明智之舉是儘可能挽回顏面並撤退。」



薩默斯指出，自4月2日特朗普宣布對主要貿易夥伴徵收「對等」關稅、並在中國進行反制後升級報復行動以來，美國的3個做法體現後撤跡象。首先是對除中國以外的所有國家暫停加徵對等關稅90天。其次是上周「與英國達成某種遮羞布式的協議」。最新的舉動則是暫停實施對中國的大部分懲罰性關稅。



薩默斯在談到財長貝森特和美國貿易代表格里爾與中國達成的協議時表示：「我向貝森特部長在這方面的領導工作致敬，這對美國經濟來說是件好事。」他認為美國需要對華戰略，但之前的無差別攻擊方式只會進一步推高通脹，不是正確的前進方向，政府應聚焦於核心利益。(rc)