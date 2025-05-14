14/05/2025 13:38

【特朗普新政】美國20州起訴特朗普政府，指控非法脅迫移民執法

《經濟通通訊社14日專訊》美國加州、紐約州及其他18個州對特朗普政府提出訴訟，指控其非法將數十億美元的聯邦資金與移民執法掛勾。



此兩宗於周二（13日）在羅德島聯邦法院提交的訴訟顯示，這20個州控訴政府超越國會權限，威脅扣留與應急準備及交通基建有關的資金。訴狀指出，這對州造成巨大的傷害，迫使他們在應對災難的準備和調查犯罪之間做出選擇。



加州檢察長邦塔(Rob Bonta)強調，特朗普總統無權非法強迫州和地方政府利用資源進行聯邦移民執法。加州可能因此損失157億美元的交通部撥款，這些撥款用於維護基建，包括高速公路和橋樑。



*加州稅收收入較先前預期下降4%*



與此同時，根據加州州長辦公室提供的文件，特朗普4月2日宣布全面對等關稅之後，造成股票市場上月大幅下跌，令加州稅收收入較先前預期下降4%。



現時預計損失包括資本收益減少100億美元、企業利潤下降25億美元、個人所得稅收入減少約35億美元。(rc)